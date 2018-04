Verkaufsstart für die Mercedes C-Klasse

Anzeige

Besonders an der Front sowie an den Scheinwerfern und Heckleuchten und in Sachen Assistenten und Konnektivität hat Mercedes bei einem umfangreichen Facelift von Limousine und T-Modell der C-Klasse Hand angelegt. Ab sofort können die beiden Geschwister als C 200, C 200 4Matic und C 220 d bestellt werden. Die Preise liegen zwischen 39.948,30 (T-Modell: 41.614,30) und 42.328,30 (T-Modell: 43.994,30) Euro. Die ersten Auslieferungen sind für Juli 2018 geplant.



Die Options-Liste ist umfangreich, darauf zu finden sind etwa das Fahrassistenz-Paket Plus (2.499 Euro), die Multibeam LED-Scheinwerfer samt Ultra Range-Fernlicht (1.963,50 Euro), das volldigitale Instrumenten-Display (892,50 Euro) oder Comand Online der neuesten Generation schneller 3D-Festplatten-Navigation mit topografischer Kartendarstellung ((2.915,50 Euro).