Vernetztes Auto für kühlen Kopf im Urlaub

Anzeige

Nur kein Stress. Ein entspannter Sommerurlaub beginnt schon mit einer angenehmen Reise zum Ferienziel. Navigationsgerät und Smartphone sind für viele Urlauber treue Helfer, um sicher und mit geschonten Nerven anzukommen. Doch wer diese nicht getrennt, sondern im Team einsetzt, kann noch viel mehr aus seinem Reise-Erlebnis herausholen.



Auto-Hersteller bieten hierfür Komplett-Pakete an. Dazu gehört beispielsweise Volkswagen mit "Car-Net". Ob Nordsee oder Côte d'Azur, ob Pizzeria-Geheimtipp in Rimini oder das urige Almrestaurant in den Alpen - viele Fahrer checken ihre Fahrtrouten und Ausgehziele vorab am Laptop oder Tablet. Diese Adressen später erneut ins Navigationsgerät einzugeben, ist nicht mehr nötig. Denn Computer, Smartphone und Infotainment-System arbeiten dank intelligenter Vernetzung immer besser zusammen.



Nicht immer ist der Weg das Ziel. Wer sich auf seinen Ferienort freut, möchte daher die Reise nicht durch die Suche nach einer günstigen Tankstelle oder einem freien Parkplatz verlängern. Car-Net "Guide & Inform" zeigt in der Navigationsfunktion auf dem Infotainment-Display nicht nur das nächste Parkhaus, sondern abhängig von den lokal verfügbaren Informationen auch die Zahl der freien Parkplätze an und was sie kosten.



Ist das Auto abgeschlossen und das Licht ausgeschaltet? Wer hat sich diese Frage noch nicht gestellt, nachdem er es sich bereits im Strandrestaurant gemütlich gemacht hat? Smarte Urlauber etwa mit dem Car-Net "Security & Service" können sich entspannt zurücklehnen und sich einfach in der dazugehörigen App bestätigen lassen, dass alle Türen zu und die Scheinwerfer aus sind. Aber wo steht mein Auto? Diese Frage beantworten die modernen Systeme ebenfalls bereitwillig.



Auch gegen aufgeheizte Autos gibt es ein Mittel: Bei VW können Fahrer eines Elektro- oder Hybrid-Fahrzeugs mit Car-Net ihre Wohlfühltemperatur schon vor dem Fahrtbeginn per Computer oder Mobilgerät einstellen. So behält der Urlauber stets einen kühlen Kopf.