Verrückt nach Porsche

Porsche zählt zu den Kult-Marken weltweit. Vor allem mit dem 911 haben die Zuffenhausener eine echte Stilikone im Programm, die seit mehr als fünf Jahrzehnten Auto-Liebhaber auf allen Kontinenten begeistert. "Crazy about Porsche" soll Fans der Marke eine neue Plattform bieten.



Ob Texte, Bilder oder Videos - bei "Crazy about Porsche" wird alles zu finden sein, was das Lebensgefühl ausmacht, das die Marke vermittelt. Michael Köckritz, Gründer, Chefredakteur und Creativ Director des Autokulturmagazins "ramp", hat die Community-Plattform rund um die besten Geschichten und Bilder der Porsche-Welt ins Leben gerufen. Für den begeisterten Porsche-Fahrer ist die Marke gegenwärtig eine der spannendsten und begehrtesten in der modernen Luxus- und Lifestylewelt. "Porsche steht für ein authentisches Lebensgefühl."



"Crazy about Porsche" soll dieses Lebensgefühl transportieren, garniert mit den spannendsten Geschichten aus "ramp", "rampstyle", "rampdesign" und "rampclassics". Mehr dazu unter https://crazyaboutporsche.com/.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.12.2018