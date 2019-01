Versicherer langen zu

Dass die Versicherer nach der Wechselperiode Ende des Jahres mit den Preisen raufgehen, ist ganz normal. Doch dieses Jahr langen sie besonders kräftig zu.



So ist der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag seit November 2018 um stolze 17 Prozent gestiegen. Als "außergewöhnlich stark" bezeichnet auch Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24, diese Entwicklung. Seiner Erfahrung nach geht das auch noch bis zum Sommer so weiter.



Und auch grundsätzlich gibt es bei den Prämien für Haftpflicht und Kasko nur eine Richtung: nach oben. So kostetet etwa der Pflichtschutz im November 2018 mit im Schnitt 276 Euro pro Jahr um 45 Prozent mehr als im November 2009 (191 Euro).

Montag, 28.01.2019