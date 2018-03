Versicherungsrechner hilft beim Sparen

Anzeige

Es passiert ganz schnell. Eine kleine Unachtsamkeit - und schon hat's gekracht. Der Schaden beim Kontrahenten hält sich offenbar in Grenzen. Was also tun: Versicherung einschalten oder die Sache selbst regeln, um den Rabatt zu schonen?



Ein echtes Problem für Laien: "Die Schadenhöhe vor Ort richtig einzuschätzen, ist äußerst schwierig", so die HUK Coburg. Denn viele Schäden erkenne mittlerweile selbst der Fachmann erst auf den zweiten oder dritten Blick. Deshalb bieten viele Versicherer eine flexible Lösung bis zum Bezahlen an: Stellt sich letztlich heraus, dass die Reparatur nicht mehr als 1.000 Euro gekostet hat, erhält der Kunde den Tipp, dass es sich lohnen kann, den Schaden selbst zu bezahlen, um eine Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse zu vermeiden. Hilfreich dabei ist auch ein Online-Rückkaufsrechner. Mit dem lässt sich ausrechnen, ob die Rückzahlung der Schadenkosten oder eine Beitragserhöhung günstiger kommt.



Weil die Polizei bei reinen Blechschäden in der Regel nicht mehr zur Unfallaufnahme kommt, gehört unbedingt ein europäischer Unfallbericht ins Auto. Der ist laut der Experten kein Schuldanerkenntnis. Er wird von den Beteiligten unterschrieben und an die jeweils zuständigen Versicherer geschickt.