Veterama Hockenheim 2018 - das rostigste Hobby der Welt hat wieder Saison

Der Winter neigt sich dem Ende zu und die Veterama läutet das Frühjahr ein. Die Old- und Youngtimer-Saison startet, und so manch ein Schnäppchenjäger wird sicher bei dem großen Angebot des Teilemarktes und bei dem Komplettfahrzeug-Angebot fündig. Eine Show-Arena bietet den Besuchern die Möglichkeit, ihre Old- und Youngtimer zu präsentieren. Das ist laut dem Veranstalter ein kostenloser Parkplatz.



Neu ist in diesem Jahr eine Club-Lounge in der Halle 2. Hier soll der Veterama-Besucher auf seinem Rundgang die Möglichkeit zu Fachgesprächen erhalten, denn alle Clubs haben Ihre Stände rund um die Club-Lounge aufgebaut.



Ein Campingbereich für die Gäste befindet sich direkt gegenüber des Haupteingangs und es werden Shuttle-Busse von den Parkplätzen zum Gelände eingesetzt.



Das rostigste Hobby der Welt hat nichts an Attraktivität eingebüßt: "Es sind auch in diesem Jahr wieder alle Veterama-Stände ausgebucht." sagt Julia Seidel, die für die Platzeinteilung auf dem riesigen Gelände zuständig ist.



Ein Premium-Ticket (3-Tages-Ticket) ermöglicht den Eintritt bereits am Freitag, 6. April 2018. Der Ticketvorverkauf online läuft über die Homepage: www.veterama.de.