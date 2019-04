Video-Check in der Peugeot-Werkstatt

Die Mechaniker von Peugeot bekommen einen neuen "Nebenjob" - als Dokumentarfilmer. Denn als neuen Service bietet die Löwenmarke ihren Kunden jetzt einen Videocheck der Fahrzeuginspektion an. Darunter ist eine Aufzeichnung eventuell gefundener Mängel zu verstehen.



Gedacht ist das neue Angebot für Fälle, in denen der Halter nicht bei der Inspektion dabei sein kann. "Damit möchten wir die Kommunikation zwischen Servicebetrieben und Verbrauchern erleichtern und das Vertrauen zwischen ihnen langfristig stärken", so Steffen Raschig, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland.



Der Besitzer bekommt die Aufzeichnung aus dem Innenleben des Fahrzeugs samt einer Kostenkalkulation. Weil der Mechaniker im Video erklärt, wo genau das Problem liegt und wie es behoben werden kann, hat er die volle Kontrolle über alle notwendigen Arbeiten und erspart sich zeitraubende Besuche im Autohaus.

