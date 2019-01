Viel Power im Schnee: Abt RS4+

Das Pluszeichen macht's. Denn der von Abt Sportsline modifizierte Abt RS4+ bringt statt der serienmäßigen 450 Pferdchen satte 510 PS, auf Wunsch sogar 530 PS auf die Straße. Und das auch zur Winterszeit - dank Allradantrieb.



"Trotz der Angebotslücke aufgrund der WLTP sind Bestandsfahrzeuge (NEFZ) bei Abt Performance Cars zeitnah verfügbar", so die Allgäuer. Die auf 50 Stück limitierte Sonderserie ist ab sofort bestellbar und ab März 2019 lieferbar. Live und in voller Pracht kann der rasante Avant auf dem 89. Automobil-Salon in Genf (7. bis 17. März) begutachtet werden. Abt Sportsline stellt den RS4+ in Halle 1 am Stand 1244 in einem aggressiven Viperngrün aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 17.01.2019