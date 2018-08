Viele Geschenke für den Opel GT zum 50. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag wird der Opel GT reich beschenkt, das Jubiläum der Stilikone wird mit zahlreichen Events gefeiert. Vorläufiger Höhepunkt: Ein gemeinsamer Roadtrip von zwei Dutzend GT-Fans im Südwesten der USA. Selbst aus Kanada, Australien, Belgien und von den Philippinen waren die Fans des Opel GT angereist. Das Sportcoupé hat im Land der unbegrenzten Möglichkeiten eine große Fangemeinde, immerhin knapp 70 Prozent der 103.463 produzierten GT-Modelle fanden dort ihren ersten Besitzer.



Von Las Vegas aus ging es über den Hoover Dam, auf der berühmten Route 66 weiter nach Osten und schließlich zum Four Corners Monument. Von dort führte die Route unter anderem in die Nationalparks Mesa Verde und Zion. Nach insgesamt rund 2.000 Kilometern (1.250 Meilen) endete der Trip wieder in Las Vegas.



Im GT-Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche GT-Events. Zum Auftakt gingen im Mai fünf Opel GT bei der Bodensee-Klassik an den Start. Ende Juni stand das Klassikertreffen in Rüsselsheim ebenfalls im Zeichen des 50-jährigen Zweisitzers: Passend zum runden Jubiläum stellten etwa 50 GT-Fahrer ihre Fahrzeuge neben den Opelvillen auf einer Sonderfläche aus.



Weiter geht es im September: Vom 18. bis 22. September läst der Dachverband der europäischen Opel GT Clubs zu einer Grand Tour nach Deutschland ein. Stationen der prominent besetzten Veranstaltung sind etwa das Opel Test Center Rodgau-Dudenhofen, der Hockenheimring, das Opel-Werk in Kaiserslautern und der kurvenreiche Taunus, wo einst die Werbeaufnahmen mit dem Opel GT stattfanden.

