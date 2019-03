Vier Tanks im Golf Variant TGI

Auch wenn das Erdgas als umweltfreundlicher und preiswerter Treibstoff nur sehr langsam in Schwung kommt: VW setzt seine CNG-Initiative unerschrocken fort. Nach Polo TGI und Golf TGI ist ab sofort auch der Golf Variant mit dem Sauber-Gas bestellbar.



Das Neue am neuen Gas-Variant: Er hat jetzt vier statt wie bisher drei Tanks installiert. Und zwar drei mit insgesamt 18,3 Kilo CNG-Fassungsvermögen, was einem Gesamtvolumen von 115 Litern entspricht. Dank des zusätzlichen Gastanks schafft der Kombi mit Compressed Natural Gas mit einer Füllung bis zu 440 Kilometer (nach WLTP). Dazu gibt es einen "Reservetank" mit neun Litern Benzin, die für rund 150 Kilometer reichen. Angesichts dieser Werte spricht man von einem "quasi monovalenten Gasantrieb".



Für den Antrieb sorgt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder mit 96 kW/130 PS. Den Normverbrauch gibt VW mit 3,6 Kilo CNG pro 100 Kilometer an, das entspricht einer CO2-Emission von 99 g/km. Damit platziert sich der Variant TGI in der Effizienzklasse A+. Der Basispreis: 31.480 Euro inklusive 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG).

