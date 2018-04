VIP-Tickets für die 24 Stunden

Anzeige

Ganz dicht dran beim heißen Rennen in der "grünen Hölle": Wenn am 12. und 13. Mai 2018 wieder die schnellen Autos beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring unterwegs sein, können Rennsport-Fans am Hatzenbach-Plateau live dabei sein. In Kooperation mit dem Autohaus Lackas bietet Toyota Deutschland VIP-Tickets zum Preis von 199 Euro an, die nicht nur den Blick auf das Renngeschehen live und auf riesigen Flatscreens im Innen- und Außenbereich ermöglichen. Inklusive sind auch ein Rundgang durch die Boxengasse und ein Besuch in der Startaufstellung und im Fahrerlager. Und dazu gibt es noch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Speisen und Getränke sind im Ticketpreis inbegriffen.