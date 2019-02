Volkswagen ist der deutschen liebster Autobauer

Volkswagen sahnt bei der Leserwahl "Best Cars 2019" von Auto, Motor und Sport ab: Up, Polo, Golf und Multivan haben für VW die Nasen vorn, zudem gewinnt der Porsche 911 bei den Sportwagen und Cabrios und der Panamera in der Luxusklasse. Und auch die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda darf sich über einen Gewinner freuen. Skoda holt sich mit dem Octavia die Import-Kompaktklasse.



Mit den vier Titeln - Mini Cars, Kleinwagen, Kompaktklasse und Vans - ist VW die stärkste Marke bei der Leserwahl. Insgesamt standen 385 Auto-Modelle in elf Kategorien zur Auswahl.



Beste Importmarken sind Renault/Alpine und Alfa Romeo mit jeweils zwei Siegern. Der Espace gewinnt die Kategorie "Vans - Importwertung" mit nur 0,4 Prozentpunkten Vorsprung auf den Seat Alhambra. Der Alpine A110 ist der beste Import-Sportwagen. Bei Alfa Romeo haben sich die Leser in die Giulia (Mittelklasse) und den SUV Stelvio (Große SUV/Geländewagen) verguckt. Der Abarth 595/695 rundet bei den "Mini Cars - Importwertung" das gute Gesamtergebnis des FCA-Konzerns ab.



Hersteller aus Asien fallen bei den Lesern durch, lediglich der Mazda MX-5 kann in einer Kategorie alle überzeugen, der Roadster, den es als RF auch als Targa-Variante gibt - ist das beliebteste offene Auto, das nicht aus Deutschland kommt.

