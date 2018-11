Volkswagen macht digital Tempo

Die Automobilindustrie ist im Wandel, Autobauer sind auf der Suche nach neuen digitalen Geschäftsfeldern. Volkswagen beteiligt sich im Zuge dessen mit 49 Prozent am deutschen Digital-Spezialisten diconium.



Durch die Partnerschaft mit diconium macht Volkswagen einer Mitteilung zufolge "den nächsten Schritt im Aufbau der Volkswagen Automotive Cloud", womit vollvernetzte Fahrzeuge, cloudbasierte Plattformen (One Digital Platform) und digitale Mehrwertdienste verknüpft werden. Gemeinsam werden beide Unternehmen Geschäftsmodelle und das Angebot an digitalen Mehrwertdiensten von Volkswagen weiterentwickeln. Die diconium mit Sitz in Stuttgart wurde 1995 als dmc gegründet.



"Wir von Volkswagen erweitern unser Kerngeschäft nachhaltig und werden unseren Kunden immer mehr passgenaue digitale Mehrwertdienste in und um ihr Auto bereitstellen", sagt Christoph Hartung, Leiter Digital & New Business / Mobility Services der Marke Volkswagen. "Dazu holen wir uns auch Technologiepartner an Bord, die uns bei der Entwicklung unterstützen. Mit diconium gewinnen wir einen starken Technologiepartner mit substanzieller Erfahrung und großer Kompetenz in der Entwicklung digitaler Vertriebslösungen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 23.11.2018