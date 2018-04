Volkswagen werden am häufigsten finanziert

Anzeige

Welche Automodelle werden am meisten durch Kredite finanziert - und wie viel Geld nehmen die Kunden dafür auf? Diesen Fragen ist jetzt das Vergleichsportal Check24 nachgegangen. So schließen Verbraucher im Schnitt Neuwagenkredite in Höhe von rund 18.000 Euro ab, bei Gebrauchtwagenkäufern geht es im Schnitt um 13.300 Euro. Am häufigsten nutzen VW-Käufer einen Kredit, sie finanzieren durchschnittlich 13.041 Euro, bei Mercedes liegt die Summe mit 16.390 Euro am höchsten, bei BMW sind es 15.590 Euro, bei Audi 15.759 und bei Ford 13.034 Euro. Und die Zinsen? Die liegen aktuell bei Neuwagen im Schnitt bei 2,88 Prozent, bei Gebrauchten betragen sie 3,06 Prozent.