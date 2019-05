Voll autonomer Renault

Logistik- und Einkaufszentren, Firmengelände und große Hotelanlagen eignen sich als Einsatzgebiet für die jüngste Renault-Studie in Sachen Zukunftsmobilität. Der EZ-POD kann entweder zwei Personen oder Güter voll autonom transportieren. Und das sogar in Zonen mit starkem Fußgängeraufkommen. Der auf dem Twizzy basierende Neuzugang erinnert optisch an die Robo-Taxi-Studie EZ-GO, sein modulares Konzept entspricht dem des jüngst gezeigten EZ-PRO – nur im kleineren Maßstab. Denn der EZ-POD ist ein Zwerg mit einer Grundfläche von nur drei Quadratmetern. mid / Bild: Renault

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019