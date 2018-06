Volvo für verwöhnte Fond-Passagiere

Anzeige

Skandinavien ist nicht bekannt für ausschweifenden Luxus. Doch der schwedische Autobauer Volvo bietet nun die große Limousine S90 in einer ziemlich noblen Lang-Version an."S90L Excellence" heißt das Top-Modell, das nun auch auf den deutschen Markt kommt.



Mit zwölf Zentimetern mehr Länge und einer exklusiven Ausstattung will man mit dem eleganten Viertürer höchste Ansprüche an Komfort, Technik und Sicherheit erfüllen. Dies gilt auch für den Antrieb: Den S90L Excellence gibt es ausschließlich in Verbindung mit dem Plug-in-Hybrid T8 Twin Engine AWD, der 288 kW/390 PS Leistung entwickelt.



Die Rückbank der Standardversion weicht in der Top-Ausführung zwei Nappaleder-Einzelsitzen, die den Fond in eine First Class mit besonders großzügiger Beinfreiheit verwandeln. Die Massage- und Belüftungsfunktion sowie elektrisch einstellbare Fußauflagen sollen auch auf langen Reisen ermüdungsfreies Sitzen garantieren und den S90L zur Chauffeurs-Limousine par excellence machen.



Den passenden Fahrkomfort liefert das adaptive Luftfahrwerk an der Hinterachse mit elektronischer Dämpferregelung Four-C, einstellbaren Fahrmodi und automatischer Niveauregulierung. Ausklappbare Bordtische, temperierte Getränkehalter, ein beleuchtetes Kühlfach und exklusive Kristallgläser der schwedischen Manufaktur Orrefors komplettieren das luxuriöse Reise-Erlebnis im Fond der Limousine. Als zentrale Bedieneinheit für Sitzbelüftung, Massagefunktion und Klimatisierung dient den Passagieren auf den Rücksitzen ein spezieller Touchscreen.



Ebenfalls zur Serienausstattung gehören eine Ambientebeleuchtung, ein Panorama-Glas-Schiebedach mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz sowie eine Vier-Zonen-Klimaautomatik mit getrennter Klimaregelung für Fahrer, Beifahrer sowie die Fondpassagiere rechts und links.



Die zusätzliche Geräuschdämmung für den Innenraum und eine Akustikverglasung mit verstärkten Seitenscheiben schützen die Passagiere vor unangenehmen Einflüssen von außen. Die Preise für die ab sofort bestellbare Luxus-Limousine beginnen bei 108.460 Euro.