Volvo sammelt Rekordsumme für Kinder

Auch Autobauer setzen in der Vorweihnachtszeit auf die gute Sache. Volvo beispielsweise hat nun schon zum sechsten Mal In Folge die Aktion "Ein Herz für Kinder" unterstützt. Herausgekommen ist die Rekordsumme von 555.555 Euro. Mit Spenden von bislang knapp drei Millionen Euro seit dem Jahr 2012 zählt Volvo zu den Großspendern von "Ein Herz für Kinder".



Mehr als eine halbe Million Euro kamen diesmal aus zwei unterschiedlichen Projekten zusammen. Wie bereits in den vergangenen Jahren spendeten 150 Händler von jedem verkauften Fahrzeug einen festen Betrag für den guten Zweck. Hinzuaddiert wurde der Erlös aus der Versteigerung des Volvo XC40 "Swedish Colours" by René Turrek. Der renommierte Graffiti-Künstler hat das Kompakt-SUV in den schwedischen Nationalfarben und mit Soundlack zu einem einzigartigen Kunstwerk gestaltet.



"Als Ein Herz für Kinder 1978 gegründet wurde, signalisierten Millionen Autofahrer mit Aufklebern ihre Rücksichtnahme gegenüber den schwächsten Teilnehmern im Straßenverkehr", sagt Thomas Mengelkoch, Direktor Finanzen und Controlling/Recht bei der Volvo Car Germany GmbH. Das Thema automobile Sicherheit liege der Marke seit jeher sehr am Herzen: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass ab 2020 im Straßenverkehr niemand in einem neuen Volvo schwer verletzt oder getötet wird - diese Partnerschaft ist also nur folgerichtig."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 10.12.2018