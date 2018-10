Volvo-Truck FH feiert 25. Geburtstag

Er ist das Flaggschiff unter den Volvo-Trucks, der FH. Vor 25 Jahren brachten ihn die Schweden zur Welt - Beginn einer Erfolgsgeschichte. Jetzt hat das Lkw-Modell einen weiteren Meilenstein erreicht: Am 19. September wurde der millionste Volvo FH von Claes Nilsson, Präsident Volvo Trucks, auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover, an die Firma Gesuko Logistik aus Bad Hersfeld übergeben.



"Wir fahren seit 1976 die Marke Volvo", sagt sagt Marco Reinhard, Geschäftsführer und Inhaber der Gesuko Logistik GmbH. "Mit Einführung des neuen FH-Modells wurde uns schnell klar, dass wir uns in Zukunft für eine Marke entscheiden werden." Überzeugt habe nicht nur die wirtschaftliche Seite des FH sondern auch die Fahrsicherheit für den Fahrer. "Ein großer Durchbruch kam mit dem FH4 - beginnend mit der Optik, über Sicherheitspakete für den Fahrer bis hin zu der Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen."



Der neue Lkw von Volvo Trucks ist eine FH 25 Year Sonderedition in der Farbe Crimson Red Pearl. Er verfügt unter anderem über ein Globetrotter XL Fahrerhaus, einen Abstandsregeltempomat mit Kollisionswarnung und Notbremsfunktion sowie Volvo Dynamic Steering.



"Mit dem FH haben wir die Grenze dessen, was erreicht werden kann, immer wieder erweitert und neue Möglichkeiten für einen profitablen, effizienten und sichereren Transport mit immer geringeren Umweltauswirkungen geschaffen", sagt Claes Nilsson. "Die Auslieferung des millionsten Volvo FH an einen treuen Kunden, der seit 25 Jahren bei uns ist, stellt einen fantastischen Meilenstein auf einer fantastischen Reise dar."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 05.10.2018