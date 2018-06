Volvo Trucks: Sondermodell zum Brummi-Jubiläum

Anzeige

Wie feiert ein Autobauer Jubiläum? Genau, am besten mit einer Sonderedition. Denkt sich auch Volvo Trucks und bringt 25 Jahre nach der Markteinführung des Volvo FH die Volvo FH "25 Year" Sonderedition auf den Markt. Denn immerhin gibt es den Truck nicht nur seit einem Vierteljahrhundert, laut Volvo wird 2018 zudem das millionste Fahrzeug verkauft.



Die Sonderedition ist ab Juni 2018 als Volvo FH und als Volvo FH16 erhältlich. Der schwedische Autobauer hat sich bei dem Schriftzug "FH 25" für ein Silbergrau mit orangefarbenen Akzenten entschieden, denn das soll die Ursprünge des Fahrzeugs beschreiben, heißt es. Die Streifen bilden die Jubiläumszahl "25". Das Streifen-Design kombiniert 3D-Effekte sowie Schatten und soll so an die Design-Trends der frühen 1990er-Jahre erinnern. Das Interieur ist laut Volvo mit einem hohen Maß an Komfort besonders auf den Fahrer ausgerichtet.



Zur Markteinführung stehen zwei Lackierungen zur Wahl, ein dunkleres, kühleres Grau (Mammoth Tree Metallic) und ein leuchtendes Rot (Crimson Pearl). Letzteres soll eine Erinnerung an das ursprüngliche Rot des 1993er-Fahrerhauses sein.