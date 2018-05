Volvo unter Strom

Anzeige

Volvo verzichtet künftig auf Dieselmotoren und wird sich in den nächsten Jahren zum reinen E-Auto-Produzenten wandeln. Das erste Modell, das komplett ohne Selbstzünder im Angebot vorfährt, ist der neue S60.



Die nächste Generation der Mittelklasse-Limousine feiert in den kommenden Wochen Weltpremiere und kommt Anfang 2019 auf den Markt. Ab 2019 sind dann alle neuen Volvo-Modelle ausschließlich als Mild-Hybrid oder Plug-in-Hybrid mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor oder als rein batterieelektrisches Fahrzeug erhältlich. "Unsere Zukunft ist elektrisch und wir werden keine neue Generation von Dieselmotoren mehr entwickeln", erklärt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. "Wir werden Autos mit Verbrennungsmotoren auslaufen lassen, Benzin-Hybrid-Versionen sind zukünftig unser Angebot in der Transformationsphase auf dem Weg zu einer vollständigen Elektrifizierung. Der neue Volvo S60 markiert dabei den nächsten Schritt."