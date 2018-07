Volvo V60 auch als R-Design

Anzeige

Die Auswahl beim neuen Volvo-Kombi V60 wird größer. Ab sofort ist der schicke Schwede auch in der sportlich-eleganten Version R-Design zu bestellen. Und das zu Preisen ab 44.950 Euro.



Serienmäßig hat er unter anderem ein Sportfahrwerk an Bord, das die Karosserie um 15 Millimeter absenkt. Dazu ein horizontales Gitter in hochglänzendem Schwarz als Kühlergrill, zwei trapezförmige, verchromte Auspuff-Endrohre, in hochglänzendem Schwarz gehaltene Außenspiegel und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in R-Design. Exklusiv für den R-Design-V60 wird die Außenfarbe Bursting Blue Metallic angeboten.



Alu-Einstiegsleisten, Sportsitze mit vierfach elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze und einstellbarer Beinauflage, Sport-Lederlenkrad, Lederschalthebel und Sportpedalerie setzen im Innenraum Akzente. Lenkradheizung, Sitzheizung für die Vordersitze und eine digitale, 12,3 Zoll große Instrumentenanzeige sind ebenso an Bord wie elektrisch einklappbare Außenspiegel und beheizbare Scheibenwischblätter. Per Drive Mode können die Fahreigenschaften an die individuellen Vorlieben und die aktuellen Straßenbedingungen angepasst werden.



Neben dem Benziner T6 mit 310 PS gibt es den R-Design-Kombi als Selbstzünder D3 und D4 mit 150 PS und 190 PS.