Volvo V60 auf der Zielgeraden

Der mittelgroße Kombi aus Schweden rollt an. Bis Mitte Juli 2017 soll der Volvo V60 in Deutschland beim Händler stehen. Doch bereits jetzt ist er hierzulande auf Tour und kann bei festlichen Präsentationen schon mal gestreichelt werden. Denn die Symbiose aus Geschäfts- und Familienfahrzeug präsentiert Volvo nun auch im Rahmen seiner Roadshow quer durch Deutschland.



Ob Norden oder Süden, Westen oder Osten, der neue Kombi steht überall buchstäblich im Mittelpunkt und wird feierlich enthüllt. Die Gäste können nach einer kurzen Vorstellung ihre ersten Eindrücke an acht Themeninseln vertiefen: Ob Sicherheit für die ganze Familie, Drive-E-Motoren und nachhaltige Elektrifizierung oder New Mobility - die Stärken des Kombis für Geschäftsalltag und Freizeit werden von allen Seiten beleuchtet.



Der Kombi ist zu Preisen ab 40.100 Euro erhältlich. Als zweites Modell der Volvo 60er Familie basiert die Neuauflage auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA), die nicht nur den Grundstein für das Design legt, sondern auch für viel Platz, großen Laderaum und hohe Funktionalität verantwortlich ist. Auf den Fahrer warten ein luxuriöses Interieur mit mehr Freiraum als bisher, moderne Konnektivität und die jüngste Generation der Volvo-Fahrerassistenzsysteme.



Zum Verkaufsstart gibt es den Benziner T6 mit 228 kW/310 PS in Verbindung mit Allradantrieb und Geartronic-Achtgang-Automatikgetriebe sowie die beiden Dieselmotoren D3 und D4 mit einer Leistung von 110 kW/150 PS beziehungsweise 140 kW/190 PS, jeweils mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Geartronic-Achtgang-Automatikgetriebe. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 2018 zwei Plug-in-Hybrid-Versionen folgen.