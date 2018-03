Anzeige

Von der Show-Bühne in den Handel: Der Volvo V60 ist ab sofort bestellbar. Der Mittelklassekombi ist in Deutschland zunächst in zwei Ausstattungslinien sowie drei Motorisierungen erhältlich, später sollen unter anderem noch zwei Plug-in-Hybrid-Versionen folgen, teilen die Schweden mit. Die Preisliste startet bei 40.100 Euro für den 110 kW/150 PS starken D3 Dieselmotor, Frontantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe. Auf die Straße rollt der Volvo V60 im Sommer 2018.