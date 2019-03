Von der Meisterschaft ins Museum

Mercedes-Fahrer Gary Paffett gewann im vergangenen Jahr am Hockenheimring zum zweiten Mal nach 2005 die Fahrerwertung und wurde DTM-Meister. Paffetts C 63 DTM (C 205) ist nun im Mercedes-Benz Museum zu bewundern.



Seit dem werksseitigen Einstieg in die DTM hat die Stuttgarter Marke elf Fahrermeisterschaften mit zusammen 195 Siegen und 14 Herstellertiteln errungen. Auf der Höhe des Erfolgs zieht sich Mercedes-AMG zum Ende der Saison 2018 aus der DTM zurück und engagiert sich ab dem Jahr 2019 in der Formel E.



Das Mercedes-Benz Museum erinnert in der Dauerausstellung mit drei DTM-Rennsport-Tourenwagen an drei Jahrzehnte DTM-Geschichte: Der 190 E 2.5-16 Evolution II (W 201) steht für die DTM-Meisterschaft von Klaus Ludwig im Jahr 1992. Der AMG-Mercedes C-Klasse Rennsport-Tourenwagen (W 202) aus dem Jahr 1995 repräsentiert die DTM-Meisterschaft von Bernd Schneider in der damaligen Saison. Es ist der erste von insgesamt fünf DTM-Meistertiteln, die Schneider auf Mercedes-AMG erringt. Der C 63 DTM von Gary Paffett ist nun der jüngste Meisterrennwagen in der Ruhmes-Halle.

