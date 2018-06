Vor 60 Jahren: "Schwedenstahl" rollt nach Deutschland

Anzeige

958 war Volvo in Deutschland ein Exot. Doch schon bald etablierten sich die Fahrzeuge aus Schweden im Ursprungsland des Automobils. Los ging es mit zwei Modellen: dem von seinen Fans liebevoll "Buckel Volvo" genannte Volvo PV 444 und der elegante Volvo P120 Amazon. Schon damals stand bei den Skandinaviern Sicherheit an vorderster Stelle.



In Frankfurt am Main eröffnete der bereits 1927 in Schweden gegründete Hersteller Ende der 1950er Jahre seine erste Vertriebszentrale für den europäischen Markt. Es waren zwei legendäre Modelle, mit denen der Start ins Deutschland der Wirtschaftswunderzeit gewagt wurde. Beide prägten das Image sicherer, formschöner und langlebiger Fahrzeuge.



Seine besondere Kompetenz bei der Fahrzeugsicherheit stellte Volvo unter Beweis, als die Modelle Volvo PV 444 und Volvo P120 Amazon bereits im Jahr 1959 als weltweit erste Pkw mit serienmäßigen Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgerüstet wurden. Keine andere Sicherheitsausstattung gilt bis heute als so wichtig für Leib und Leben.



Unaufgeregt mit klaren kantigen Linien präsentierte sich 1966 der Volvo 140. In Deutschland konnte das unter dem Slogan "Sicherheit aus Schwedenstahl" beworbene Volvo Modell die Verkaufszahlen vervielfachen. Wurden 1965 nur 1.168 Volvo zugelassen, gelang es den Schweden mit dem Volvo 140 und dem 1968 lancierten Flaggschiff Volvo 164, erstmals die Marke von 10.000 Neuzulassungen zu überspringen.



1971 überraschte Volvo die Sportwagenszene mit dem Volvo 1800 ES mit extravagantem Kombiheck und gläserner Heckklappe. "Schneewittchen-Sarg" tauften Spötter das etwas ungewöhnliche Modell. Und in der Kompaktklasse sorgte ab 1976 der Volvo 343 für Aufmerksamkeit.



Avancierten bis zur Jahrtausendwende vor allem Kombis zum Markenzeichen von Volvo, übernehmen die Schweden nun auch eine Hauptrolle beim SUV. Nun machen der Volvo XC90 (ab 2002) und der Volvo XC60 (ab 2008) auf sich aufmerksam. Heute sind es mit dem neuen Volvo XC40 bereits drei SUV-Baureihen in skandinavischem Design, mit denen die Marke ihre SUV-Kompetenz unter Beweis stellen will. Aber auch mit den 2016 vorgestellten Modellen der Volvo 90er Familie und der in diesem Jahr folgenden neuen Generation der Volvo 60er Baureihe setzt der Hersteller Akzente in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Design und Umweltschutz.