Vorhang auf: Gala für Scala

Mit dem Scala möchte Skoda jetzt die nächste Stufe auf der Erfolgsleiter nach oben steigen. Noch liegt vieles beim neuen Kompaktmodell der VW-Tochter im Verborgenen. Nun verraten die Tschechen das nächste Detail, das vielleicht wichtigste: den Namen. Der Name "Scala" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Treppe" oder "Leiter". Als erstes Serienmodell der Marke in Europa trägt der neue Scala anstelle des Logos den Skoda-Schriftzug mittig auf der Heckklappe.



"Mit dem Scala schlagen wir ein neues Kapitel in der Kompaktklasse von Skoda auf. Er ist eine komplette Neuentwicklung, der in dieser Klasse Standards in Sachen Technologie, Sicherheit und Design setzt. Wir sind davon überzeugt, dass der Scala die besten Chancen hat, das A-Segment für uns neu zu definieren", sagt Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto.



Mit dem neuen Modell wolle man auch technisch einen großen Schritt machen, heißt es. Und deshalb bietet der Hersteller nach eigenen Angaben innovative Ausstattungsfeatures, die bislang nur in höheren Klassen zu finden waren. Daher passe der Name "Scala" hervorragend. Denn mit dem Neuling will Skoda gleich mehrere große Entwicklungsstufen auf einmal nehmen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 15.10.2018