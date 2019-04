Vorreiter mit hochwertigem Interieur

Der Neue ist anders. Anders als seine direkten Konkurrenten Audi Q 2 und Mini Countryman. Er setzt vor allem im Bereich Komfort mit eleganten und hochwertigen Interieurs, beim Fahren mit eher weicher Fahrwerksabstimmung und mit einem extravaganten Design eigene Maßstäbe. Der DS 3 Crossback ist nach dem größeren DS 7 Crossback das zweite Fahrzeug der neuen Generation.

Alle DS-Fahrzeuge stehen in der Tradition des Ur-DS, des 1955 erstmals vorgestellten DS 19. Oder besser: nicht der DS, sondern die DS. Denn im Französischen kann man DS auch als „déesse“ interpretieren, als die „Göttin“. Unter diesem Namen wurde das hochinnovative Luxusmodell aus dem Haus Citroën bekannt – ein Kultauto.

Es ist allerdings nicht nur Nostalgie, die den DS 2014 in einer eigenen Marke wiederaufleben ließ. Es war die Erkenntnis, dass das Premiumsegment bei den Autokäufen weit stärker wächst, als der Gesamtmarkt.

Die PSA-Gruppe gab und gibt der neuen Generation der Premium-Marke Starthilfe: Alle Neuentwicklungen auf Konzernebene werden zuerst in DS-Modelle eingebaut, sie übernehmen die Vorreiterrolle im Konzern. So wird der DS 3 Crossback E-Tense das erste Elektro-SUV sein, dessen Antrieb der Konzern selbst entwickelt hat. Und der DS 3 Crossback ist das erste Fahrzeug, das auf der neuen CMP-Plattform (modulare Multi-Energy-Plattform) aufbaut.

Elektro-Mobilität spielt eine zunehmend große Rolle bei DS: Von 2025 an werden alle Modelle ausschließlich als elektrifizierte Versionen verfügbar sein.

Ungewöhnliches Design und ausgewogene Proportionen – so geht der DS 3 Crossback ins Rennen. Mit einer Länge von 4,12 Metern, 1,79 Metern Breite und einer Höhe von 1,53 Metern gehört das Modell dem B-Segment an. 690 mm große Räder – die größten im Segment – und eine erhöhte Bodenfreiheit sorgen dafür, dass das Auto größer wirkt. Zum eigenständigen Auftritt gehören die senkrecht stehenden Tagfahrlichter, die LED-Scheinwerfer mit Matrix-Messung, die es dem Fahrer erlauben, außerhalb der Stadt beständig mit Fernlicht zu fahren, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die in der Karosserie versenkbaren Türgriffe klappen automatisch aus, sobald sich der Fahrer dem Auto nähert.

Luxus interpretiert

Im Innenraum zeigen die DS-Designer, wie sie Luxus interpretieren. Die Sitze gibt es optional mit Massagefunktion. Für den vollen Sound sorgt das ebenfalls optional erhältliche Audiosystem der französischen Premium-Hifi-Marke Focal mit zwölf Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 515 Watt. Der 10,3 Zoll-HD-Touchscreen in der Mitte wird durch ein farbiges Head-up-Display ergänzt. „DS-Inspirationen“ nennen sich die fünf unterschiedliche Innenraumwelten. Zum Einsatz kommen dabei raffinierte französische Handwerkskunst – zum Beispiel Perlenstickerei an den Seitenteilen – sowie hochwertige Materialien wie Nappaleder und Textilgeflechte.

Der DS 3 Crossback verfügt über ein umfangreiches Angebot an Fahrassistenzsystemen. Dazu gehört unter anderem der „DS Drive Assist“, der automatisch die Spur und die Geschwindigkeit bis zu 180 Stundenkilometer hält.

Der „DS Park Pilot“ parkt das Fahrzeug selbstständig ein. Und mit dem „DS Smart Access“ kann der Fahrer seinen Wagen per Smartphone öffnen und starten. Zudem hat er die Möglichkeit, sein Fahrzeug an bis zu fünf Fahrer zu verleihen ohne ihnen den Schlüssel aushändigen zu müssen.

DS startet mit drei Dreizylinder-Benzinern in den Verkauf (100, 130 und 155 PS), wobei das 130-PS-Aggregat wohl die vernünftigste Lösung darstellt beim Abwägen von Leistung und Verbrauch. Alle drei Motoren erfüllen die Euro-6 d-Norm, ihr CO2-Ausstoß liegt zwischen 108 und 126 Gramm pro Kilometer. Kurz nach der Markteinführung in Deutschland wird zudem ein Dieselmotor zur Wahl stehen, der BlueHDi 130.

Schon jetzt verbreiten die DS-Experten Begeisterung über den ab Jahresende bestellbaren E-Tense, die voll elektrische Version des DS 3 Crossback. Die Antriebseinheit besteht aus einem Elektromotor mit 136 PS und 260 Newtonmetern, einer Lithium-Ionen-Batterie mit 50 kWh und einem innovativen System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie.

Der E-Tense kommt auf eine Reichweite von 320 Kilometern. In einer halben Stunde lässt sich die im Fahrzeugboden verbaute Batterie zu 80 Prozent laden. Zuhause, an der Wallbox, ist sie in fünf bis sieben Stunden – also über Nacht – voll aufgeladen.

Die Preise für den DS 3 Crossback beginnen bei 23 490 Euro für den 100-PS-Benziner und gehen bis 37 590 für die Variante „La Premiere“ mit großem Benziner. Die Preise für den Diesel und die E-Version stehen noch nicht fest.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019