Vorsicht, es wird rutschig!

Die ersten Nachtfröste haben wir schon hinter uns, die Blätter fallen: "Es wird rutschig auf Deutschlands Straßen", konstatiert der ADAC Truckservice. Laub und Nässe sorgen besonders im Herbst für gefährlich glatte Fahrbahnen.



Gerade nach dem Jahrhundertsommer und der guten Wetterlage in den vergangenen Wochen unterschätze man leicht die Gefahren der für die Jahreszeit typischen Wetterschwankungen. "Schlechte Sicht in Kombination mit Nässe und Laub sind genauso gefährlich wie Blitzeis", warnt der ADAC Truckservice und rät zu einer angepassten Fahrweise und ausreichend Abstand. Vor allem auf Brücken und Bergkuppen oder an Waldschneisen müsse in den Nacht- und Morgenstunden bereits mit überfrierender Nässe und Glatteis gerechnet werden.



Ganz typisch für die Jahreszeit ist außerdem die sogenannte "Bauernglätte", also Schmutz, der von landwirtschaftlichen Fahrzeugen nach der Ernte vor allem in ländlichen Gebieten auf den Straßen verteilt wird und sich als gefährliche Unterlage entpuppen kann.



Ein besonderes Augenmerk sollten Fahrer laut der Brummi-Profis morgens und abends speziell an Waldrändern und Feldern haben, wo es im Herbst verstärkt zu Wildwechseln kommt. Ihre Tipps: "Bei Wildkontakt keinesfalls die Lichthupe betätigen, sondern sofort abblenden und hupen." Lasse sich eine Kollision nicht vermeiden, sei ein kontrollierter Aufprall besser als ein Ausweichmanöver. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten bestehe sonst die Gefahr, dass der Lkw - oder das Auto - ausbreche und mit dem Gegenverkehr oder mit einem Baum kollidiere.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 23.10.2018