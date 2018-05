VW Amarok: Der Power-Diesel rollt vom Band

Anzeige

Die Produktion hat gerade begonnen, ab Mitte Juni 2018 werden die ersten VW Amarok mit dem neuen 190 kW/252 PS starken V6-TDI zu den Händlern kommen. Besonderes Attribut des Power-Diesels: Er liefert neben einem maximalen Drehmoment von 580 Newtonmetern auch noch einen zehn kW starken Overboost.



Die neue Motorisierung ist kombiniert mit den Ausstattungsvarianten "Highline" und "Aventura". Letzterer spendiert VW Nutzfahrzeuge in Hannover auch noch optische Neuheiten wie einen schwarzen Dachhimmel, neue 20-Zoll-Räder oder die erstmals angebotene Sonderlackierung in Pfauengrün Metallic.



Die Preisliste des neuen Amarok mit dem stärksten Diesel startet in Deutschland bei 51.384,20 Euro für den Highline und 58.072 Euro für den Aventura, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.