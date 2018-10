VW Amarok lässt die Späne fliegen

Die Kombination macht den VW Amarok aus. Es ist ein Pick-up mit purem Offroad-Feeling, verbunden mit einer Menge Fahrspaß, hinzu kommt ein bisschen Lagerfeuer-Romantik: Keine Frage, der Amarok weckt Abenteuer-Lust.



Deshalb passt der Pritschenwagen auch perfekt zu den besten Sportholzfällern der Welt. Die Naturburschen lassen bei der WM in Liverpool die Späne fliegen. Athleten aus mehr als 20 Ländern treten in den Disziplinen Springboard, Stock Saw, Standing Block, Chop, Single Buck, Underhand Chop und Hot Saw gegeneinander an. Volkswagen Nutzfahrzeuge fördert die Extremsportserie seit 2015 und ist unter anderem Sponsor der WM mit dem Pickup Amarok.



Beim Teamwettbewerb kämpfen 21 Nationalmannschaften aus aller Welt mit je vier Mann im K.o.- System um den Titel der besten Sportholzfällernation. Auch am Start: Das vierköpfige deutsche Team trifft auf die Topstars aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA. Danach treten dann zwölf Athleten im Einzelwettkampf um den Titel an: die Trophäe für den besten Sportholzfäller der Welt. Für Deutschland geht Robert Ebner an den Start.

