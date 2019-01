VW bietet Öko-Strom an

Fahrzeughersteller Volkswagen ist mit seiner Tochter Electric Life (Elli) unter die Anbieter von Öko-Strom gegangen. Nun gibt es einen bundesweit verfügbaren Ökostrom-Tarif. Das erste Produkt von Elli heißt "Volkswagen Naturstrom", stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen und richtet sich an Privathaushalte und Kleinunternehmen.



"Wir wollen mit unserem Naturstrom-Angebot grünen Strom einfach und günstig machen - und uns als zuverlässiger Partner für innovative und nachhaltige Energielösungen rund um Haushalt und Elektro-Fahrzeug etablieren", sagt Thorsten Nicklass, designierter CEO von Elli.



Bis zum Marktstart des ID., dem ersten Elektro-Auto von Volkswagen auf Basis des neuen Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB, baut Elli bis Anfang 2020 schrittweise ein Portfolio smarter Lade-Lösungen auf, das von Hardware über Abrechnungs- und digitale Zusatzdienste bis zu kompletten Beratungspaketen reicht. Dazu gehören Wallboxen, Ladestationen und IT-basierte Energiemanagement-Systeme sowie Kundenkarten für das Laden unterwegs.



Elli hat Standorte in Wolfsburg, Berlin und München und entwickelt aktuell weitere Energie- und Mobilitätslösungen für Kunden in Deutschland und Europa, die Fahrern und Flottenmanagern von E-Fahrzeugen die unkomplizierte Nutzung digital vernetzter Elektrizität bieten sollen.

