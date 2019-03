VW-Boss Dr. Diess zu Besuch in Seat City

Willkommen in Seat City. Hier werden ab sofort sechs Elektro- und Plug-in Hybrid-Modelle produziert und eine neue Plattform für Elektrofahrzeuge entwickelt. Ein passender Ort, um eine ausgezeichnete Bilanz zu präsentieren.



Kein Geringerer als Dr. Herbert Diess gibt sich die Ehre bei der spanischen Volkswagen-Tochter. Es ist das erste Mal in der Seat-Historie, dass der CEO der kompletten Volkswagen-Gruppe persönlich bei einer Seat Bilanzpressekonferenz teilnimmt. Er sagt: "Seat spielt eine neue Rolle im Volkswagen Konzern und übernimmt noch mehr Verantwortung. Seat ist eine junge, sportliche Marke in unserer Gruppe und arbeitet mit Profit. Ich danke dem CEO Luca de Meo und allen Seat Mitarbeitern für die großartige Leistung." Auf dem chinesischen Markt soll die VW-Tochter eingeführt werden, so Diess. Volkswagen zielt jetzt voll auf Elektromobilität. Rund 70 neue E-Modelle seien bis 2028 geplant. Das VW-Portfolio wird in allen Segmenten elektrisch ausgebaut. Laut Dr. Diess gibt es keine Alternative zu dieser Entwicklung. Die Wolfsburger wollen ihren Anteil dazu beitragen, die globale Erwärmung zu stoppen. Das betont Diess ausdrücklich und extra auch noch einmal auf Spanisch für die einheimischen Teilnehmer der Veranstaltung.



Es gibt Grund zum Feiern: Luca de Meo, Seat-Geschäftsführer vermeldet: Jeder Mitarbeiter erhalte eine 50 Prozent höhere Erfolgsprämie als im Vorjahr. Konkrete Zahlen werden hierzu nicht genannt. Möglich wird dies durch den höchsten jemals erzielten Gewinn nach Steuern von knapp 300 Millionen Euro und einen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro, der höchste in der Seat-Geschichte. 2018 machte das Unternehmen mehr als 1,2 Milliarden Euro für Investitionen und Research & Development-Aufwendungen locker, eine Rekordzahl.



In Europa ist Seat einer der am schnellsten wachsenden Hersteller. Rund 114.000 Fahrzeuge hat die Marke 2018 in Deutschland neu zugelassen, in Spanien konnten 108.000 und in UK 63.000 Einheiten abgesetzt werden. Luca de Meo sagt, dass Seat in Spanien der größte Arbeitgeber sei. Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Markt für die VW-Tochter. Tatsächlich sind es immer mehr Seat-Fahrzeuge, die das deutsche Straßenbild mitbestimmen und prägen.



"Die nächsten zwei bis drei Jahre werden eine Herausforderung für die Automobilindustrie, doch danach wird es großartig. Wir sind optimistisch, dass wir zu den Gewinnern der Umstellung gehören werden. Seat hat den besten Modellmix. Außerdem sind wir Teil des größten Automobilkonzerns der Welt," sagt Luca de Meo, und ergänzt: "2020 kommt ein Feuerwerk an neuen Seat Modellen auf den Markt. Unser Stammwerk in Martorell wird ausgelastet, der neue Cupra Formentor wird hier produziert und auch ein Elektrofahrzeug, das unter 20.000 Euro kosten wird." Als Plattform dient eine kleinere Version des MEB-Baukastens (Modular Electric Drive Toolkit). Die Spanier werden das erste Elektrofahrzeug realisieren, das speziell für urbane Reisen entwickelt wurde. Es bleibt spannend.



Jutta Bernhard / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.03.2019