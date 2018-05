VW eröffnet Zukunfts-Campus in Israel

Anzeige

Israel ist das Land mit den meisten Start-ups weltweit. Diese Tatsache nutzt auch VW, um mit Elan an Zukunftsaufgaben wie Connectivity, Smart Navigation, Cyber-Sicherheit, E-Mobilität oder Big Data heranzugehen. Deshalb wurde jetzt der Volkswagen Group Campus "Konnect" in Tel Aviv eröffnet.



Der neue Think-Tank soll Start-ups und lokalen Partnern den direkten Austausch mit dem Volkswagen-Konzern und seinen Marken ermöglichen. Dabei geht es laut eines Sprechers nicht nur um eine intensive Zusammenarbeit mit der innovativen Tech-Szene in Israel, sondern auch um Beratung und Betreuung.



Geleitet wird der Campus von Stephanie Reimann, die mit ihrem Team zusammen mit den Marken des Volkswagen-Konzerns Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickelt, aber auch Ausschau nach innovativen Geschäftsideen hält. "Mit 'Konnect' fördern und beschleunigen wir die zahlreichen Aktivitäten und Entwicklungen des Konzerns und seiner Marken auf dem Gebiet der High-Tech-Lösungen und laden zum unkomplizierten Austausch mit innovativen Mobilitäts-Start-ups ein", so Reimann.