VW ID. R: Rekordjagd am Nürburgring

20,832 Kilometer lang, 73 Kurven und ein Höhenunterschied von 300 Metern: Die Nordschleife am Nürburgring gehört zu den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Hier will im Sommer 2019 der VW-Elektrorenner ID. R einen Rekord aufstellen.



Ausgerüstet ist der Pikes-Peak-Sieger, der schon jetzt bei Abstimmungsfahrten im sonnigen Andalusien unterwegs ist, mit Potenza Slicks von Bridgestone. Der aktuelle Rundenrekord des Briten Peter Dumbreck für ein rein elektrisches Fahrzeug (NIO EP9) in der "Grünen Hölle" liegt übrigens bei 6 Minuten und 45,9 Sekunden. Diese Zeit soll der ID. R möglichst deutlich unterbieten "und dabei die hervorragende Performance von Elektrofahrzeugen unterstreichen", so Volkswagen-Motorsport-Direktor Sven Smeets.

