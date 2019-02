VW investiert in Brummi-App

Das Konzept ist so einfach wie überzeugend: Über die App von PTV Truckparking können Brummi-Fahrer mit Hilfe eines Netzwerks von 34.000 Parkstandorten und 400.000 angeschlossenen Stellplätzen entlang der Transitautobahnen ihre Route planen und geeignete Parkplätze finden. Jetzt ist Volkswagen Financial Services bei dem niederländischen Unternehmen eingestiegen.



Die Niedersachsen erwarben 75,1 Prozent der Unternehmensanteile, um ihr strategisches Geschäftsfeld Parken weiter auszubauen. Mit über einer Million Downloads sei die App namens Truck Parking Europe das erfolgreichste Community-basierte Angebot der Branche, heißt es zur Begründung.



"Smart Parking ist eines unserer wichtigen neuen Geschäftsfelder. Bisher haben wir uns aber nur auf den Pkw-Bereich in Innenstädten konzentriert. Das wird sich nun ändern", sagt Gerhard Künne, Leiter Mobility Unit bei Volkswagen Financial Services. Durch die Aufnahme von PTV Truckparking liefere man Spediteuren und Fahrern einen erheblichen Mehrwert und werde dadurch Parkplatzsuche und Parkplatzreservierung weiter optimieren.

