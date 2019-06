VW lädt nach

Der Volkswagen-Konzern hat sich die Elektromobilität groß auf die Fahnen geschrieben. Europaweit baut der Konzern bis 2025 insgesamt 36.000 Ladepunkte auf, davon 11.000 durch die Marke Volkswagen. Sie werden an den Volkswagen Standorten installiert - und bei den rund 3.000 Volkswagen Händlern in allen größeren Städten. Mit der Tochtergesellschaft für Ladeinfrastruktur Elli (Electric Life) und dem Ladeservice "We Charge" besetzt Volkswagen zudem weitere lukrative Geschäftsfelder rund um das Thema Laden.



"Die Ladeinfrastruktur wird immer mehr zum entscheidenden Faktor für den schnellen Durchbruch der E-Mobilität in Deutschland", betont Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen. Das Aufladen eines E-Autos müsse genauso einfach und selbstverständlich werden wie das Laden eines Smartphones. "Dafür brauchen wir vor allem deutlich mehr Ladesäulen im öffentlichen Raum sowie einfache Regeln für die Installation privater Wallboxen." Volkswagen wolle hier ein Zeichen setzen und engagiere sich auf allen Ebenen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur.



Nach Schätzungen von Volkswagen werden künftig rund 70 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden. Für diesen Bedarf soll die Volkswagen-Tochter Elli ab 2020 komplette Ladelösungen für Unternehmen und Privatkunden anbieten - von der bezahlbaren Wallbox inklusive Installation bis zum passenden Grünstrom. An den Volkswagen Standorten baut die Marke bundesweit rund 4.000 Ladepunkte für Mitarbeiter auf, von denen viele frei zugänglich sein sollen.

Kunden können mit dem Volkswagen Service "We Charge" künftig auf mehr als 100.000 Ladepunkte in ganz Europa zugreifen - perspektivisch sollen es bis zu 150.000 Ladepunkte werden. Geplant sind zudem Partnerschaften mit Einzelhandelsketten, sodass Kunden ihre Autos während des Einkaufs laden können. Tesco in Großbritannien hat den Anfang gemacht, weitere Handelsketten sollen folgen.



Auch für das Laden auf langen Strecken an Autobahnen hat VW neue Voraussetzungen geschaffen: Die Modelle der ID. Familie bieten große Reichweiten und sind schnellladefähig. Der ID.31 kann je nach Ausstattung mit 100 bis 125 Kilowatt an einer Schnellladestation laden. Gemeinsam mit Industriepartnern baut Volkswagen zudem unter dem Dach von IONITY bis 2020 europaweit 400 Schnellladestationen mit bis zu 2.400 Ladepunkten an Fernstraßen und Autobahnen auf. Zusätzlich bringt Volkswagen die Schnellladeinfrastruktur in die Städte: Die ersten 28 Säulen abseits der Autobahn werden bereits Ende Juni in der VW-Heimatstadt Wolfsburg in Betrieb gehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 06.06.2019