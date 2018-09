VW macht das E-Bike zur Chefsache

Wenn es darum geht, nachhaltige Mobilität zu demonstrieren, tritt bei VW der Chef auch mal selbst in die Pedale. Auf der großen Bühne der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover schwingt sich Dr. Thomas Sedran, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge, werbewirksam in den Sattel des Cargo-e-Bikes. Neue Lösungen für nachhaltige Mobilität für Güter und Menschen in urbanen Regionen stehen auf der Agenda des Autobauers ganz oben. Vom Cargo-e-Bike bis zum e-Crafter präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge gemäß des Messemottos der Marke "Transporting Your Future" schon jetzt die Welt des elektrifizierten Transports und der urbanen Logistik von morgen.



"Ganz im Sinne unserer schönen Volkswagen-Tradition, immer einen Schritt weiter zu denken, arbeiten wir schon jetzt an Lösungen für die Herausforderungen von morgen, für nachhaltige Mobilität unserer Kunden und zur Verbesserung der Luftqualität in unseren Städten", sagt Thomas Sedran.



Das Cargo e-Bike ist ein von VW in Eigenregie entwickeltes, dreirädriges Lasten-Pedelec, mit dem Kunden der Marke künftig zusätzliche Wege auf der letzten Meile eröffnet werden - Handwerker können so klimaneutral zu Wartungs- und Servicearbeiten fahren. Bis zu 210 Kilogramm - den Fahrer eingerechnet - kann das Cargo-e-Bike tragen, es hat einen halben Kubikmeter Ladevolumen. Ausgestattet ist es mit einem 250 Watt-Mittelmotor mit Automatikgetriebe. Wichtig: Die Ladefläche bleibt immer waagerecht. "Unser Cargo e-Bike vereint alle bekannten Nutz- und Fahreigenschaften in einem perfekten Produkt", betonte Sedran.



Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt noch bis zum 27. September 2018 in Halle 12 auf dem Messegelände Hannover 50 Ausstellungsfahrzeuge aller Baureihen und zusätzlich 21 Fahrzeuge im Außengelände. Auf dem ADAC-Testgelände können Messebesucher zudem weitere 37 Fahrzeuge Probe fahren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.09.2018