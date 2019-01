VW-Powerbank kommt aus Hannover

Schon zum Wolfsburger Stadtgeburtstag im Jahr 2018 hatte VW seinen neuen Elektro-Alleskönner gezeigt: Eine mobile Schnellladesäule, an der bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken können. Jetzt beschloss der Bereich Volkswagen Konzern Komponente, den spannenden Klotz ab 2020 in Serie zu bauen.



Der Stromspender funktioniert wie eine riesige Powerbank. Er kann an jedem Ort aufgestellt werden, mit oder ohne Anschluss ans Stromnetz. Die Ladekapazität liegt laut VW bei bis zu 360 kWh - damit können bis zu 15 Elektro-Fahrzeuge mit bis zu 100 kW aufgeladen werden. Der Standort für die Powerbank-Produktion ist auch schon gefunden. Sie wird in Hannover schrittweise die Fertigung des zum Geschäftsfeld Motor und Gießerei gehörenden Wärmetauschers ablösen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.01.2019