VW-Prognose: Das Auto ist ein SUV

SUV sind bei den Kunden beliebt, der Marktanteil steigt kontinuierlich. Dementsprechend bieten nahezu alle Hersteller, die in Deutschland am Markt aktiv sind, entsprechende Modelle in verschiedenen Fahrzeugklassen an. Volkswagen rechnet damit, dass in sieben Jahren jeder zweite verkaufte VW ein SUV sein wird.



Große Wachstumsschübe beim SUV-Absatz erwarten die Wolfsburger in Nord- und Südamerika sowie in China. Bis 2025 wird VW weltweit mehr als 30 SUV-Modelle im Portfolio haben, meldet der Konzern.



Eines dieser Modelle ist der T-Cross, ein Mini-SUV im Polo-Format, der jetzt in Europa, China und Südamerika Weltpremiere feiert.



"SUVs werden weltweit immer beliebter bei unseren Kunden", so Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw. "Deshalb treiben wir unsere aktuelle SUV-Offensive konsequent voran." Durch die Stärkung des Kerngeschäfts könnte VW die notwendigen Investitionen in E-Mobilität und autonomes Fahren tätigen. 2020 kommt mit dem ID. CROZZ das erste vollelektrische VW-SUV auf den Markt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.10.2018