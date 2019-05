VW-Service "We Experience" geht ans Netz

Die Autoindustrie bietet längt nicht nur Mobilität an, sondern jede Menge Service drum herum. Jüngstes Beispiel: die App "We Experience" von Volkswagen. Sie bietet personalisierte Empfehlungen und vergünstigte Angebote für Waren und Dienstleistungen in der Nähe. Bereits zum Start des Services sind namhafte Partner wie Shell, Domino's oder Tank & Rast vertreten. "We Experience" steht innerhalb der "VW Connect"-App zur Verfügung.



Die App erkennt nach Zustimmung des Nutzers über das Smartphone, wo das Fahrzeug gerade unterwegs ist. Relevante Angebote in der Nähe werden so identifiziert. Ein vom Partner IBM eigens entwickelter Algorithmus spielt individuell auf den Nutzer zugeschnittene Empfehlungen aus, wie zum Beispiel Tipps und Angebote für Restaurants, Shops oder Services, die der Nutzer bestätigt.



Auf diese Weise lernt "We Experience", welche Angebote relevant für ihn sind. Das können beispielsweise Empfehlungen zu bevorzugten Restaurants in der Nähe sein oder Aktionen wie vergünstigte Autowäschen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.05.2019