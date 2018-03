VW setzt Hamburger unter Strom

Anzeige

Wenn es schon mit dem einst so ruhmreichen Hamburger Sportverein in der Fußball-Bundesliga stetig bergab geht, dann muss die Hansestadt wenigstens bei den alternativen Antrieben sauber nach vorne fahren. Und deshalb setzt der Volkswagen-Konzern jetzt Hamburger Bürger, Unternehmer und Mitarbeiter von Behörden unter Strom. Dafür hat der Autobauer eigens 50 e-Golf übergeben. Hintergrund: Die Initiative ist Teil der Städtepartnerschaft zwischen dem Volkswagen-Konzern und der Stadt Hamburg. Die e-Golf sind allerdings keine elektrischen Geschenkartikel, sondern Leasing-Fahrzeuge, die den jeweiligen Bürgern zu Sonderkonditionen zur Verfügung gestellt werden, teilt VW auf mid-Anfrage mit.



"Mit den 50 e-Golf leisten ihre Besitzer gemeinsam mit Volkswagen einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Die städtische Mobilität umweltschonender und effizient zu gestalten, ist das Ziel unserer Mobilitätspartnerschaft mit Hamburg", sagt Ludger Fretzen, Leiter Konzernstrategie für neue Geschäftsfelder im Volkswagen-Konzern. Der unter dem Motto e-Drive Hamburg 2018 erfolgende Einsatz dieser 50 Fahrzeuge wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Das ehrgeizige Ziel: Bis spätestens 2030 will Volkswagen sein gesamtes Modellportfolio durchgängig elektrifizieren.