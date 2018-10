VW-Stammwerk geht endlich mal wieder fremd

Fast 20 Jahre hat es gedauert, doch mit dem Seat Tarraco ist es endlich mal wieder soweit: Das Volkswagen Stammwerk in Wolfsburg "geht fremd". Heißt in diesem Fall: Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten läuft in Wolfsburg wieder ein Auto einer Konzerntochter vom Band. Denn dort wird der Spanier gemeinsam mit den Volkswagen-Modellen Tiguan und Touran produziert.



Seat vervollständigt mit dem neuen Flaggschiff Tarraco seine SUV-Familie, zu der auch die Modelle Ateca und Arona gehören. Das Stammwerk in Wolfsburg produziert insgesamt bereits zum fünften Mal ein Modell einer anderen Konzernmarke.

22.10.2018