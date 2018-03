VW Touareg steckt voller Innovationen

Anzeige

Und für optimale Fahrdynamik sorgt unter anderem die Ausstattung mit Luftfederung, Wankstabilisierung und Hinterachslenkung.

Mit seinen neuen Maßen – fast acht Zentimeter länger, vier Zentimeter breiter und knapp einen Zentimeter niedriger – sieht er deutlich dynamischer als seine Vorgänger aus. Wichtigste Neuerung ist die Frontpartie, bei der Kühlergrill und Scheinwerfer zu einem Ganzen verschmelzen. Das Plus an Außenlänge führt zu einer deutlichen Vergrößerung des Kofferraumvolumens (von 697 auf 810 Liter).

Bei der Motorisierung vertraut Volkswagen – zumindest in Europa – vorerst auf Bewährtes. Die Wolfsburger werden den neuen Touareg zuerst mit V6-Turbomotoren (3,0 Liter Hubraum) anbieten: zwei Diesel mit 231 und 286 PS sowie ab Herbst einem 340 PS starken Benziner. Später folgt ein 4,0 Liter großer V8-Turbodiesel mit einer Leistung von 421 PS. Für China ist von der Markteinführung an ein Plug-In-Hybridantrieb mit 367 PS Systemleistung im Angebot. Der Starttermin in Europa ist noch offen.

Im Innenraum ist die Entwicklung vom Offroader der ersten Generation zum Allrounder besonders deutlich zu erleben. Mit dem verschwenderischen Gebrauch von Echtholz, Leder, Aluminium, Chrom und Glas, mit Massagesitzen und Panoramaschiebedach unterstreicht der Touareg seine Ambitionen in der Oberklasse. Ins Auge fällt beim Einsteigen allerdings zuerst das „Innovision“-Cockpit. Digitale Flächen ersetzen hier herkömmliche Anzeigen und Bedienelemente. Zwei Bildschirme – eine 12 Zoll große Instrumententafel und ein 15-Zoll-Touchscreen, von dem aus alle Komfort-, Assistenz und Infotainmentsysteme gesteuert werden – dominieren den Fahrerbereich. So konsequent digitalisiert war bisher noch kein Volkswagen.

Lang ist die Liste der Fahrerassistenzsysteme: vom Kreuzungsassistenten über den Trailer Assist (zum bequemen Rangieren mit Anhänger) bis zum proaktiven Insassenschutzsystem. Neu ist die „Nightvision“ genannte Nachtsichtunterstützung (erkennt per Wärmebildkamera Personen und Tiere in der Dunkelheit). Die Allradlenkung (bis zu 37 km/h lenken die Hinterräder gegenläufig zu den Vorderrädern, was dem Touareg einen Wendekreis vergleichbar dem Golf ermöglicht) und die elektromechanische Wankstabilisierung (die bei Fahrten zum Beispiel im Gelände ausgekoppelt werden kann) sorgen für eine gute Straßenlage. Auf unterschiedliches Gelände reagiert die neue Luftfederung. Sie kann den Touareg abseits des Asphalts bis zu 70 Millimeter über „Normal“ anheben; bei schnellen Autobahnfahrten senkt sie dagegen das Niveau um bis zu 35 Millimeter.

Den größten Schritt in die Technik-Zukunft stellen vielleicht die LED-Matrixscheinwerfer dar. Schon in die zweite Generation des Touareg hatte Volkswagen ein Kamera basiertes Lichtsystem eingebaut, damals noch mit mechanischen Blenden. Letztere wurden bei den neuen, gemeinsam mit dem Lichtspezialisten HELLA entwickelten Scheinwerfer-Komponenten durch individuell ansteuerbare LED ersetzt. Diese blenden unter anderem entgegenkommende Fahrzeuge aus, die Umgebung wird hingegen weiter mit Fernlicht ausgeleuchtet.

Das Plus an Sicherheit wurde diesem System bereits von zwei wissenschaftlichen Studien bestätigt. Der Vergleich zwischen den Xenon-Scheinwerfern des Vorgängers und dem neuen LED-System des VW Touareg ergibt bei Fernlicht ein Reichweitenplus von mehr als 100 Metern für die neuen Matrixscheinwerfer.

