VW trotzt der Dieselkrise

Volkswagen trotzt der Dieselkrise, den neuen Abgastest-Standards und auch den Diskussionen um die drohenden Fahrverbote: Zwar wurde der Autobauer durch die Entwicklungen im dritten Quartal wie erwartet kräftig belastet, der Konzern liegt nach neun Monaten bei wesentlichen Kennziffern aber über den Vorjahreswerten. So stieg der Umsatz um 2,7 Prozent auf 174,6 Milliarden Euro, das Operative Ergebnis lag mit 13,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.



Im Zusammenhang mit der Dieselkrise ergaben sich in den ersten neun Monaten Sondereinflüsse in Höhe von 2,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,6 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich um 2,2 Milliarden Euro auf 12,5 Milliarden Euro. Weltweit lieferte der Volkswagen Konzern in den ersten neun Monaten 8,1 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten die weltweiten Auslieferungen damit um 4,2 Prozent gesteigert werden. Volkswagen bestätigte zudem seine Ziele für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll um bis zu fünf Prozent über dem Vorjahreswert (230,7 Milliarden Euro) liegen, die Rendite bei 6,5 bis 7,5 Prozent.



Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sagte: "Vor uns liegen weiterhin große Herausforderungen, die wir und auch die gesamte Automobilbranche bewältigen müssen. Wir befinden uns in einer wegweisenden Transformation und müssen weiter aufs Tempo drücken."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.10.2018