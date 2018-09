VW und Daimler: Nächster Gang im Gebrauchtwagensektor

VW gibt gemeinsam mit Daimler im Gebrauchtwagensektor Gas: Daimler Financial Services steigt als Partner und Investor bei heycar ein. Die Volkswagen Financial Services hatte im Oktober 2017 die Gebrauchtwagenplattform an den Start gebracht. Der Einstieg von Daimler erfolgt im Wege einer Kapitalerhöhung. Über den Kaufpreis wurde beiderseitiges Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.



"Damit setzt mit heycar seinen Weg als hochwertige und konsequent kundenorientierte Alternative zu Plattformen wie mobile.de und Autoscout24 weiter fort. Weiteren Investoren stehen wir sehr offen gegenüber und glauben, dass wir unseren strategischen Anspruch an Markenneutralität dadurch untermauern", sagt Dr. Christian Dahlheim, Vertriebs- und Marketingvorstand der Volkswagen Financial Services AG.



heycar wurde im Oktober 2017 als markenneutrale und auf den Fabrikatshandel konzentrierte Premiumplattform für den Gebrauchtwagenhandel gegründet. Inzwischen sind mehr als 1.000 Händlergruppen unterschiedlichster Marken an rund 3.000 Standorten mit über 300.000 Fahrzeugen auf der Plattform vertreten.

