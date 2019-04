VW verspricht: Der nächste Golf startet pünktlich

Der Gegenwind war heftig. Von Verzögerungen beim Anlauf des wichtigsten VW-Modells war in Medienberichten die Rede, von sich epidemisch häufenden Fehlern wegen einer zu umfassenden Vernetzung des Golf VIII.



Die Niedersachsen waren im Zugzwang - und übten sich deswegen in ungewohnter Offenheit. Sie luden zum Blick in die akribisch bewachten Entwicklungslabors ein. Und sie verbreiteten Optimismus, was den Start des Neuen noch 2019 angeht und welchen Quantensprung er in Sachen Vernetzung und Konnektivität stellt.



