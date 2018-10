VW verspricht neues Zeitalter beim Autokauf

Auf dem Weg in eine automobile Zukunft ohne "Diesel-Gate" will sich der Volkswagen-Konzern neu erfinden. Dass die Wolfsburger Autos bauen können, ist unbestritten. Vielmehr geht es darum, verlorenes Vertrauen bei den Kunden zurückzugewinnen. Und dafür baut die Marke gemeinsam mit ihren Händlern das Vertriebsmodell fundamental um.



Der Startschuss für das neue Geschäftsmodell in Europa fällt laut VW im April 2020. Wie die Welt für die 5.400 Händler- und Servicepartner Volkswagens und ihre 54.000 Mitarbeiter dann aussehen wird, haben der Konzern und der Europäische Händlerverband der Marke jetzt in Berlin präsentiert. Ziel ist eine nahtlose individuelle Betreuung der Kunden - rund um die Uhr, versteht sich. Und das alles auf Basis einer jeweils einzigartigen Volkswagen Kunden-ID weit über den Fahrzeugkauf hinaus, heißt es.



Und die Ziele sind sehr ambitioniert: Rund fünf Millionen Kunden will die Marke Volkswagen pro Jahr rund um den Globus in die neue Mobilitätswelt locken und so individuelle Angebote unterbreiten. Auch das Kauferlebnis selbst wird sich ändern, versprechen die VW-Strategen: Der Online-Vertrieb soll massiv ausgebaut und der Direktvertrieb ermöglicht werden. Dazu kommen fünf neue Vertriebs- und Serviceformate, wie beispielsweise City Showrooms oder Pop Up Stores. Gleichzeitig soll der Handel flexibler und effizienter werden.



"Wir glauben an das neue Geschäftsmodell, da es die unternehmerische Verantwortung der Händler stärkt," sagt Dr. Matti Pörhö, Präsident des Europäischen Händlerverbands (EDC), der die Interessen der in Europa ansässigen Volkswagen-Händlerverbände vertritt. Die Händler spielen eine wichtige Rolle bei den großen Zukunftsaufgaben Digitalisierung und Elektromobilität. Basis dafür sei eine solide Profitabilität des Handels.



"Das ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit", betont Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. "Wir gehen diesen Weg, weil sich unser Umfeld angesichts neuer Technologien veränderter Kundenerwartungen und neuer Marktakteure rasant verändert." Bleibt abzuwarten, welche Rolle der Diesel im neuen, digitalen Verkaufs-Zeitalter noch spielen wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.10.2018