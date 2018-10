Was Autokäufer wollen

Private Autokäufer in Deutschland legen vor allem Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Zuverlässigkeit - vor allem beim Kauf von Benzinern. Denn Diesel sind aufgrund der Unsicherheiten inzwischen zu Ladenhütern geworden.



Während das Verhältnis von Preis und Leistung vor allem für Kunden der Marken Skoda, Hyundai und Renault entscheidend ist, legen Käufer von VW, Audi und Skoda Wert auf Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle. 52 und 45 Prozent der Befragten machen bei einer Umfrage des Leasinganbieters adesion entsprechende Angeben. Auf Rang drei folgt mit 34 Prozent die Hochwertigkeit, die für Käufer besonders wichtig ist, die sich für Audi, BMW und Mercedes-Benz entscheiden.



Interessantes Ergebnis: Trotz aller Diskussionen um Abgasausstoß und Energiewende im Mobilitätssektor spielt für Autokäufer das Thema Umweltfreundlichkeit nur eine untergeordnete Rolle: Nur zwölf Prozent der Befragten geben diese sowie die Sparsamkeit des Fahrzeugs als Kaufkriterien an. Gerhard Fischer, Geschäftsführer der adesion Leasing GmbH: "Die Mehrheit der Autokäufer ist pragmatisch, wobei der eigene Geldbeutel eine ganz entscheidende Rolle spielt."



Bei der Wahl des Verkäufers sind die Deutschen weiterhin eher konservativ: Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten kaufen ihr neues Fahrzeug im Autohaus. Privatverkäufer sind bei 16 Prozent der Studienteilnehmer gefragt, vor allem bei jüngeren Autokäufern bis 30 Jahre, von denen 28 Prozent diesen Verkaufskanal bevorzugen. Nur sechs Prozent kaufen ihr Auto online, also über ein Verkaufsportal oder die Website des Herstellers.



Während sich inzwischen zwei Drittel der Autokäufer für einen Benziner entscheiden - knapp die Hälfte aus Gewohnheit - ist nur noch ein Fünftel an einem Diesel interessiert, die meisten wegen der geringeren Verbrauchswerte. Hybridfahrzeuge stehen bei acht Prozent der Befragten hoch im Kurs, lediglich drei Prozent fahren mit einem reinen Stromer vom Hof des Autohändlers. Vier von zehn der Hybrid- und Elektrofahrer können sich übrigens vorstellen, ein Auto aus chinesischer Produktion zu kaufen, das sind mehr als der Durchschnitt aller Autofahrer der bei 30 Prozent liegt. 42 Prozent der Autofahrer lehnen China-Autos jedoch ab.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.10.2018