Was Reifen für Elektrobusse können müssen

Oft sind es noch Pilot-Projekte, doch der Trend ist klar: Elektrobusse sind im Kommen. Aber für die großen Stromer gelten andere Gesetze. Das betrifft natürlich auch die Reifen. Denn bedingt durch das aus dem Batterie-Gewicht resultierende erhöhte Fahrzeuggewicht muss der Reifen neben einer besonders stabilen Karkasse auch eine erhöhte Tragfähigkeit besitzen.



Aus diesem Grund erweitert Hankook jetzt sein Portfolio im Bereich Stadt-/Linienbus-Verkehr. Der Reifenhersteller bietet erstmals einen Stadtbusreifen in der Größe 315/60 R 22.5 an, der für den elektromobilen Einsatz optimiert wurde. "SmartCity AU04+" heißt der Reifen, der sich laut Hankook insbesondere durch einen sehr geringen Rollwiderstand auszeichnen soll. Das wiederum helfe, die Stromspeicher von elektrisch angetriebenen Stadtbussen zu schonen.



Die Tragfähigkeit des neuen Reifens gibt der Hersteller mit 154/148J (156/152F) an, was einem Gewicht von acht Tonnen pro Achse entspricht. Die Standard-Tragfähigkeit in dieser Größe liege bei sieben Tonnen pro Achse, betont Hankook. Bei der Entwicklung des neuen Busreifens wurde ebenso auf eine hohe Traktions- und Bremsleistung, besonders auch bei nasser Fahrbahn, geachtet.



"Gegenüber konventionellen Verbrennungsmotoren ist ein Elektromotor in der Lage, sofort das volle Drehmoment bereitzustellen. Das Fahrzeug und damit auch die Reifen reagieren folglich schneller auf Geschwindigkeit oder die sich verändernden Straßengegebenheiten", erklärt Klaus Krause, Leiter des Europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums. Reifen für elektrisch betriebene Fahrzeuge werden daher konsequenterweise stärker gefordert, betont der Experte: "Durch das hohe Grip-Niveau vermeiden wir eine unregelmäßige Abnutzung des Reifens ohne auf eine optimale Laufleistung zu verzichten."



Die hohe Laufleistung wird unter anderem über weiter optimierte Zick-Zack Rillen gewährleistet, die durch ihre geänderte Ausrichtung eine höhere Blocksteifigkeit sicherstellen, teilt Hankook mit. Und noch etwas gilt es zu beachten: Das ständige Anfahren und Anhalten im Stadtverkehr beansprucht Busreifen stark und unregelmäßig. "Daher haben wir beim SmartCity AU04+ die Schulterbreite und -struktur an die gestiegenen Anforderungen angepasst." Soll heißen: Die verbesserte Molekül-Struktur der neuen Laufflächenmischung macht den Reifen hitzebeständiger. Das trägt zu einer höheren Lebensdauer bei.



Der SmartCity AU04+ verfügt auch über eine weiter verstärkte Seitenwand. Diese schützt den Reifen beim im Stadtverkehr oft unvermeidlichen Bordsteinkontakt vor Schäden: "Gerade bei Elektrobusreifen, die System-bedingt unmittelbarer beschleunigen und damit auch einen aggressiveren Kontakt zu Bordsteinen aufbauen, ist die deutlich verstärkte Seitenwand besonders wichtig, um den Reifen maßgeblich zu schützen," so Klaus Krause.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.09.2018