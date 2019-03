Waschstraße statt Meister Proper

Mit den ersten wärmeren sonnigen Tagen erwachen nicht nur Frühlingsgefühle. Für viele Deutsche steht dann auch der Frühjahrsputz auf dem Programm - doch Männer haben dabei nicht die eigenen vier Wände im Visier.



Ein Drittel aller Männer kümmert sich lieber darum, dass ihr Auto in neuem frischen Glanz erstrahlt, als die eigenen vier Wände, wie die Tankstellenkette HEM im Rahmen einer repräsentativen Umfrage mit mehr als 2.500 Teilnehmern herausgefunden hat. 88 Prozent der Frauen haben angegeben, sich lieber ums Zuhause zu kümmern.



Aber nicht nur im Frühjahr ist für "Ihn" der Autoputz wichtig. Jeder zweite deutsche Mann bringt sein Auto einmal im Monat in die Waschanlage, jede dritte Frau dagegen ihr Fahrzeug nur alle drei Monate. Ein Viertel der Männer gibt an, dass für sie beim Besuch in der Waschstraße das Thema Sicherheit eine große Rolle spielt, 19 Prozent dient der Besuch der Waschanlage zur Entspannung und für 17 Prozent ist die Autowäsche etwas fürs Ego.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.03.2019